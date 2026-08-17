Meisenheimer Gymnasium Smartphones parken jetzt in Garagen und Schließfächern Roswitha Kexel 17.08.2026, 13:00 Uhr

i Schulleiterin Karin Hofmann (rechts) und ihre Stellvertreterin Jutta Lißmann präsentieren die neuen Handy-Garagen und Handy-Parkplätze. Roswitha Kexel

Das Meisenheimer Paul-Schneider-Gymnasium war schon früher dran als die neue Bildungsministerin mit ihren Plänen: Die Schule hat bereits seit Schuljahresbeginn Handy-Garagen mit Schließfächern und Handy-Parkplätze am Lehrerpult im Einsatz.

Das Paul-Schneider-Gymnasium (PSG) setzt schon aktuell um, was das rheinland-pfälzische Bildungsministerium ab 1. Februar 2027 plant: Keine private Nutzung von digitalen Endgeräten während der Schulbesuchszeit. Da die Meisenheimer Schule akuten Handlungsbedarf sieht, trat sie frühzeitig in einen Diskussionsprozess, an dem neben Lehrern auch interessierte Schüler sowie Eltern beteiligt waren.







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