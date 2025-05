Der Irish Pub in der Mannheimer Straße wird 30 Jahre alt. Am Wochenende des 23. und 24. Mai gibt es nicht nur Party mit Livemusik, sondern auch Preise wie im Jahre 1995 ...

Es war am 24. Mai im Jahre 1995. Ja, es gab noch das „Take Five“ beziehungsweise das „Dubliner“ in der Rüdesheimer Straße, und plötzlich gab es sogar die nächste Iren-Kneipe, es war „Matt Kelly´s Irish Pub“ in der oberen Mannheimer Straße, kurz hinter der Ringstraße. Dieser Pub feiert nun sein 30-jähriges Bestehen, ist zu einer gastronomischen Institution geworden. Geführt wird es von Hendrik Bott, einem Spross der Familie, die hier über Generationen eine Konditorei führte.

Der heute 48-Jährige kam zum Pub wie die Jungfrau zum Kind. Eigentlich ist er gelernter KfZ-Mechaniker. Sein Vater hatte die alte Konditorei aufgegeben und die Räume zu einer Kneipe umgebaut, sie zunächst auch geführt. Und plötzlich, also vor genau 30 Jahren, habe ein gewisser Matt Kelly bei Papa Bott vor der Tür gestanden. Der Ire hatte damals Städte für den Aufbau von Irish Pubs gesucht, in denen Amerikaner stationiert waren. Kelly schaute sich Baumholder an, St. Wendel und Bad Kreuznach. Und letzten Endes gab es eben in diesen Städten dann neue Irish Pubs. Die Botts verpachteten ihre Kneipe, aus der dann „Matt Kelly´s Irish Pub“ wurde

Einer der Mitarbeiter von Matt Kelly war Adrian Cremin. Der übernahm von Kelly den Kreuznacher Pub, bevor er in seine Heimat Irland zurückkehrte. Dort führt er heute seinen eigenen Pub inklusive Unterkunft in Dingle an der Westküste.

Das war vor 18 Jahren. Hendrik Bott trank damals zwar gerne mal ein Bier in einem Pub, aber er war Mechaniker, kein Gastronom. Ganz schön „die Hosen voll“ habe er als Quereinsteiger gehabt, erinnert er sich heute. Immerhin konnte sein Vater ihm Tipps geben, denn der führte lange Jahre das Café Populär in der Ringstraße.

Witzig übrigens folgende Anekdote: Hendrik Bott, der seit 18 Jahren Guinness und Kilkenny ausschenkt, war noch nie in Irland. Er habe so kolossale Flugangst, dass er es noch nie dorthin geschafft hat. Vielleicht findet sich zum Geburtstag ja ein Yachtbesitzer, der ihn mit seiner Frau mal rüberschippert...

Party im Pub mit Livemusik und Preisen anno dazumal