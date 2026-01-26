Schöneberger Besembinner
Skurrile Zaubertricks und zu kleine Haxen
Mit ihrem Sketch begeisterten Zauberin Kerstin Essner (rechts) und ihre Gehilfin Roswitha Leister.
Jens Fink

Mit zahlreichen Sketchen, Büttenreden zum Ortsgeschehen und Tanzbeiträgen feiern die Schöneberger Besembinner ihre Fastnacht im Gemeindehaus. Die närrischen Beiträge sorgen für Beifallsstürme und Raketen. 

Eine rauschende Fastnacht feierten die Schöneberger Besembinner im Gemeindehaus. Eine bestens aufgelegte Nadine Bender präsentierte närrische Glanzlichter am laufenden Band, die etliche Raketen zur Folge hatten. Wie bei den Tänzerinnen der Power Girls aus Schöneberg, der Garde der Winterbacher Brunnebutzer und der Herschefelder Schörlcher.

