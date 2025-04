Zum „Teenager“ geworden ist mittlerweile das Steinskulpturenmuseum Kubach-Wilmsen (Ebernburg), das unter dem Motto „15 Jahre - 15 Künstler“ in die neue Saison startet.

Unter dem Motto „15 Jahre – 15 Künstler“ steht in diesem Jahr die neue Saison des Steinskulpturenmuseum Kubach-Wilmsen (Ebernburg), in die es am kommenden Samstag, 19. April, um 14 Uhr startet. Das Museum, das vor 15 Jahren aus der Taufe gehoben wurde und dem der japanische Stararchitekt Tadao Ando die äußere Hülle gab, ist längst zum stattlichen Teenager geworden.

Aufgrund des späten Osterfestes wird die Saisonausstellung gleich am Ostersonntag mit eröffnet. Darum öffnet das Museum am Ostersonntag auch schon um 11 Uhr zur Vernissage, zu der sich fast alle teilnehmenden Künstler angesagt haben. Mit dem Besuch des Museums im vergangenen Jahr waren Fondations-Vorsitzender Werner Severin und die Vorsitzende des Freundeskreises, Wiltrud Schläfer, zufrieden. Insgesamt besuchten in der Zeit von Ostern bis zum 1. November rund 2000 Menschen das Museum. „Damit liegen wir im Durchschnitt der letzten Jahre“, informierte Severin. Nicht mitgezählt sind die Besucher des Skulpturenparks, der stets frei zugänglich ist und wegen des Zusammenspiels zwischen Skulpturen und der Landschaft ein Eldorado für Fotografen bilde, wie Severin berichtete. Dagegen ging die Zahl der Führungen im vergangenen Jahr, die im Durchschnitt bei rund 50 bis 70 Führungen pro anno liegt, etwas zurück.

Severin und Schläfer sind zuversichtlich, dass es sich hierbei um eine einmalige Delle handelt, denn bereits in diesem Jahr werden Führungen wieder verstärkt nachgefragt. Der Pauschalpreis für Führungen von 50 Euro gehört übrigens der Vergangenheit an. Eine Kurzführung kostet 30 Euro, die Normalführung 60 und die Intensivführung 90 Euro. Auch der Eintritt für Erwachsene wurde von 5 auf 7 Euro angehoben. Dafür ist der Besuch für Kinder und Jugendliche kostenlos. Traditionell können über die Ostertage Lose zum Preis von 5 Euro erworben werden. Gewinnen kann man einen „Steinkeil“ des Künstlerehepaares Kubach-Wilmsen. Das Museum ist samstags, sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.