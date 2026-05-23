Ausstellung ist eröffnet Skulpturen-Triennale Bingen: Auf zum Augenschmaus! Rainer Gräff 23.05.2026, 12:00 Uhr

i Emilia Neumann (Mitte) erklärte interessierten Betrachtern ihr Werk UG.P I. Rainer Gräff

Ran an die Kunst: Bis Anfang Oktober fordert die Skulpturen-Triennale Bingen zur Auseinandersetzung mit den verschiedensten Exponaten auf.

Es ist angerichtet – die Skulpturen-Triennale Bingen ist seit dem Wochenende eröffnet und bietet jede Menge Augenfutter, Unterhaltung und Diskussionsstoff. Zahlreiche Gäste, darunter auch Kulturstaatssekretär Prof. Dr. Jürgen Hardeck, (es war der letzte offizielle Termin des Kultursommer-“Veteranen“) und Vertreter der Sponsoren waren der Einladung der Gerda und Kuno Pieroth Stiftung gefolgt und nahmen an der feierlichen Eröffnung der siebten ...







Artikel teilen

Artikel teilen