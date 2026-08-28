Bei der Kollision eines Pkw mit einem Lkw-Anhänger wurden am Freitagmorgen in der Rüdesheimer Nahestraße die beiden Insassen eines Skoda leicht verletzt. Gegen 9 Uhr prallte das Fahrzeug mit der rechten Seite aus bisher unbekannten Gründen gegen einen auf der Busspur in Höhe der Firma Auto Rau abgestellten Tandemtieflade-Anhänger und kippte anschließend auf die Fahrerseite. Ursprünglich wurde die Feuerwehr Rüdesheim um 9.07 Uhr zur Absicherung der Unfallstelle alarmiert. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten sich jedoch nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. Aus diesem Grund wurde das Alarmstichwort kurz darauf auf „Verkehrsunfall, eingeschlossene Person“ erhöht und zusätzlich die Feuerwehr Hargesheim-Roxheim sowie die Führungsstaffel alarmiert. Mitarbeiter der Baufirma Gellweiler aus Wallhausen und drei zufällig vorbeikommende Feuerwehrleute aus Hüffelsheim, Norheim und Hennweiler zögerten nicht und begannen sofort gemeinsam, das verunfallte Fahrzeug zu sichern. Hierfür klemmten sie mehrere Warnbaken-Fußplatten unter das Fahrzeug und verhinderten so ein weiteres Umkippen des Autos. Nachdem sich die Ersthelfer mit einer Leiter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft hatten, konnten sie die Beifahrertür öffnen und mit einem Spanngurt sichern. Bis zum Eintreffen der beiden Rettungswagen und des Notarztes sowie der Rüdesheimer Feuerwehr übernahmen die Männer die Betreuung der Fahrzeuginsassen.

i Die Sperrung der Straße veranlasste Autofahrer zu drängeln und zu wenden. Rouven Ginz/Freiw. Feuerwehr VG Rüdesheim

Die Feuerwehr stellte eine Rettungsplattform am Dach des Unfallautos auf, über die die beiden Insassen selbstständig aus dem Auto aussteigen konnten. Sie wurden anschließend vom Rettungsdienst versorgt und in eine Bad Kreuznacher Klinik gebracht. Die Bad Kreuznacher Polizei war mit zwei Streifenwagen zur Unfallaufnahme vor Ort und sperrte die Rüdesheimer Nahestraße. Für die 14 Feuerwehrkräfte aus Rüdesheim unter der Leitung von Niklas Köller war der Einsatz nach 30 Minuten beendet.

Durch den Unfall bildete sich hinter der Unfallstelle rasch ein Stau in der Nahestraße. Das veranlasste besonders ungeduldige Autofahrer, ihre Fahrzeuge trotz herannahender Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Sondersignal zu wenden und so die Anfahrt zur Einsatzstelle unnötig zu verzögern. „Wenn jeder an sich denkt, ist zwar an alle gedacht. Aber hier wünsche ich mir von manchem Autofahrer ein Quäntchen mehr gesunden Menschenverstand und Geduld. Schließlich könnte man selbst in die Verlegenheit kommen und die schnelle Hilfe der Einsatzkräfte benötigen. Umso hervoragender war die Arbeit der couragierten Ersthelfer. Vielen Dank dafür!“, so Feuerwehr-Pressesprecher Rouven Ginz.

In Bockenau rückte die Feuerwehr bereits am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder aus. Einsatzleiter Michael Lipps und seine Mannschaft konnten nach der Erkundung rasch Entwarnung geben: Kein Feuer, kein Rauch. Die Feuerwehr lobte trotz des Fehlalarms das schnelle Handeln der Anwohner, die beim Hören des piepsenden Rauchmelders nicht zögerten und den Notruf absetzten.