Stift St. Martin schließt Sitzen 70 Binger Senioren bald auf der Straße? 25.11.2025, 17:00 Uhr

i Mitten in der Sadt Bingen liegt das Seniorenstift St. Martin - ein sehr geschätzter Standortvorteil, der im sommer 2026 verloren geht. Rainer Gräff

St. Martin ist allgegenwärtig in Bingen. So auch beim gleichnamigen Seniorenstift in der Mainzer Straße. Doch bald gibt es hier keinen Mantel mehr zu teilen, um den Armen und Schwachen zu helfen: Das Geld ist alle.

Die Nachricht schlug ein wie ein Fallbeil: Die Carl Puricelli’sche Stiftung kündigte an, das von ihr getragene Alten- und Pflegeheim St. Martin in Bingen 2026 dichtzumachen. Einen alten Baum verpflanzt man nicht, heißt ein Sprichwort – das hier nicht gilt, weil es ums Geld geht.







