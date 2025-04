Mehrere Schüsse wollen Anwohner am Freitagend in der Winzenheimer Kirschstraße gehört haben. Ermittlungen der Polizei konnten das nicht bestätigen.

Sind am Samstagabend in Winzenheim erneut Schüsse gefallen? Kurz nach 22 Uhr wollen Anwohner in der Kirschstraße jedenfalls mehrere Schüsse gehört haben. Die alarmierte Bad Kreuznacher Polizei war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. Die sofort vorgenommen Untersuchungen blieben aber ergebnislos: Es konnte nichts festgestellt werden, was diese Angaben bestätigen könnte. Es gab keine Beschädigungen, wie die Kreuznacher Polizei auf Anfrage unserer Zeitung erklärte. Schon gar nicht wurden Einschusslöcher oder Ähnliches gefunden.

Auch Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl war alarmiert worden, erkundigte sich vor Ort und steht mit der Polizei in Verbindung. Ihm gegenüber haben Anwohner von zwölf Schüssen gesprochen. Die Polizei ist zurzeit in Winzenheim verstärkt präsent.

Linienbus und Scheune beschossen

Aufgrund der Vorkommnisse der jüngsten Vergangenheit ist die Aufregung und Unruhe unter den Bürgern in dem Kreuznacher Stadtteil ist groß. Denn es gab in den vergangenen Wochen zwei andere Vorfälle: So wurden Mitte März Schüsse auf einem Linienbus abgegeben, als er durch die Kirschstraße fuhr. Die drei Fahrgäste und der Busfahrer blieben zum Glück unverletzt. Es wurden aber drei Scheiben beschädigt.

Am selben Abend wurden in unmittelbarer Nähe des Tatorts nur wenige Minuten später an zwei Bushaltestellen in der Waldalgesheimer Straße die Glasscheiben beschädigt. Und am vergangenen Wochenende wurden Fenster an der historischen Scheune in der Dorfmitte wohl durch Schüsse zerstört. Von zwei der Vorkommnisse soll es auch Videoaufnahmen geben, die Nachbarn gemacht und der Polizei zur Verfügung gestellt haben, sei ihm berichtet worden, so Kohl.