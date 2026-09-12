Bauwerk bei Horrweiler
Sind die Tage der Brücke über die A61 gezählt? 
Die Brücke der L416 führt von Horrweiler nach Gensingen über die A61 und ist eine wichtige Anbindung.
Die Brücke der L416 führt von Horrweiler nach Gensingen über die A61 und ist eine wichtige Anbindung.
Edgar Daudistel

Ein Brückenbauwerk aus dem Jahr 1974 verbindet Horrweiler und Gensingen. Diese Anbindung über die Landesstraße 416 ist eine wichtige Anbindung für Horrweiler. Derzeit gibt es erste Überlegungen und Untersuchungen für Ersatzneubau. 

Lesezeit 2 Minuten
Probebohrungen und Vermessungsarbeiten an der Brücke zwischen Horrweiler und Gensingen haben in den vergangenen Tagen bei Anwohnern für Fragen gesorgt. Ist das Bauwerk marode? Droht eine Sperrung? Oder was steckt hinter den Untersuchungen? Für Horrweiler ist die Brücke von großer Bedeutung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren