Sind die Tage der Brücke über die A61 gezählt?

Ein Brückenbauwerk aus dem Jahr 1974 verbindet Horrweiler und Gensingen. Diese Anbindung über die Landesstraße 416 ist eine wichtige Anbindung für Horrweiler. Derzeit gibt es erste Überlegungen und Untersuchungen für Ersatzneubau.

Probebohrungen und Vermessungsarbeiten an der Brücke zwischen Horrweiler und Gensingen haben in den vergangenen Tagen bei Anwohnern für Fragen gesorgt. Ist das Bauwerk marode? Droht eine Sperrung? Oder was steckt hinter den Untersuchungen?

Für Horrweiler ist die Brücke von großer Bedeutung.