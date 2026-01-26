Beigeordnetenwahl VG Rüdesheim
Simone Bopp-Schmid: Freie Kandidatin setzt neue Impulse
Simone Bopp-Schmid tritt bei der Beigeordnetenwahl in der VG Rüdesheim an. Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin einer Landesorganisation für Weiterbildung ist sie seit 2014 Ortsbürgermeisterin in Burgsponheim.
Christine Jäckel

Simone Bopp-Schmid, Ortsbürgermeisterin von Burgsponheim, möchte Erste Beigeordnete in der Verbandsgemeinde Rüdesheim werden. Im VG-Rat ist sie Mitglied der Grünen, die dort mit drei Sitzen vertreten sind. Bescheidene Aussichten?

Die Kandidatur von Simone Bopp-Schmid für den Posten der hauptamtlichen Ersten Beigeordneten war von Anfang an eine sportliche Entscheidung. Denn die Ortsbürgermeisterin von Burgsponheim ist im Verbandsgemeinderat Mitglied der Fraktion von Bündnis 90/Grünen.

