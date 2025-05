Die Simona AG hat am Standort Kirn feierlich ihr neues Treppenhaus samt moderner Konferenzräume eröffnet. Unter der Leitung von Vorstandsmitglied Michael Schmitz und in Begleitung der Personalleiterin Kirsten Discher wurde der neue Eingangsbereich gemeinsam mit Mitarbeitenden, den beteiligten Baufirmen sowie zahlreichen Ehrengästen eingeweiht. Zu den geladenen Gästen zählten auch der Stadtbürgermeister von Kirn, Frank Ensminger, sowie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirner Land, Thomas Jung.

Michael Schmitz, Simona-Finanzvorstand, blickte in seiner Eröffnungsrede auf die bewegte Geschichte des Firmengebäudes zurück, das seine Wurzeln bis ins Jahr 1864 hat. Er erinnerte an das alte Entree mit seiner historischen Linoleumtreppe und den Holzschnittbildern. „Man fühlte sich fast in die Anfänge unseres Unternehmens zurückversetzt“, so Schmitz. Der Umbau sei daher nicht nur ein bauliches, sondern auch ein symbolisches Zeichen für den Wandel und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

i Von links: Thomas Jung, Christopher Nees, Frank Ensminger, Jürgen Sonne, Manfred Kuhn unterstützen Michael Schmitz bei der symbolischen Eröffnung. Sebastian Schmitt

Trotz statischer Herausforderungen und unvorhersehbarer Komplikationen – darunter nicht tragfähige Böden, alte Rohrleitungen und Kabel ohne Baupläne – konnte das Bauprojekt nach intensiver Planung und mit viel Engagement abgeschlossen werden. Die Bauphase begann im Juli 2022 und wird voraussichtlich im Februar 2025 endgültig abgeschlossen sein.

Mit der Modernisierung hat die Simona AG nicht nur ein helles, transparentes und modernes Treppenhaus geschaffen, sondern auch fünf zusätzliche Besprechungsräume mit neuester Konferenztechnik sowie offene Launch-Bereiche für Mitarbeitende und Gäste. „Unser Ziel war es, eine moderne Büroumgebung nach neuesten energetischen Standards zu schaffen“, erklärte Jürgen Sonne, Manager Facility Management. Dazu zählen unter anderem LED-Beleuchtung, Wärmepumpen und eine effiziente Fassadendämmung.

Besonders stolz zeigte sich Schmitz über die Zusammenarbeit mit zahlreichen regionalen Firmen, die sowohl an der Planung als auch an der Umsetzung maßgeblich beteiligt waren. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie gut sich der neue Mittelteil in die bestehende Architektur einfügt und wie positiv die neuen Räumlichkeiten von unseren Mitarbeitenden angenommen werden“, sagte er.

Die Simona AG investierte insgesamt rund acht Millionen Euro in die umfassende Sanierung ihres Stammsitzes in Kirn und bekräftigt damit ihr langfristiges Bekenntnis zum Standort.

