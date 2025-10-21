14. Auflage des FWG-Events: Simmertaler Wanderung drehte sich rund um die Wurst
14. Auflage des FWG-Events
Simmertaler Wanderung drehte sich rund um die Wurst
Wandern, genießen, gewinnen: Bei der 14. Simmertaler Wurstwanderung lockten kulinarische Highlights und herbstliche Stimmung. Was die Veranstaltung so besonders machte.
Lesezeit 1 Minute
Wandern rund um die Wurst: Am Sonntag, 19. Oktober, fand die 14. Simmertaler Wurstwanderung der FWG Simmertal statt – und erneut zog sie eine große Fangemeinde an. Bei herbstlich buntem Laub, trockenem Wetter mit Sonne und Wolken waren die Bedingungen nahezu perfekt.