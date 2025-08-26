Das dreitägige Backesgrumbierefest der Gemeinde Simmertal sorgte im Ortspark für großen Andrang und bei viel Musik für beste Laune. Und für Hunger: Ob Hähnchen oder Forelle oder „Grumbiere“, alles ging in Massen über den Tresen.

Drei Tage lang zeigte die Ortsgemeinde Simmertal eindrucksvoll, wie stark das Gemeinschaftsgefühl im Dorf lebt. Evangelischer Kirchenchor, VfL Simmertal, Förderverein Feuerwehr, SPD und FWG, die Hobby Player, der Tennisverein und der Angelverein – sie alle packten gemeinsam an, um das Backesgrumbierefest 2025 zu einem großen Erfolg werden zu lassen.

i Die jungen Tänzerinnen und Tänzer der Simmertaler Gruppen begeisterten das Publikum beim Familiensonntag mit einer bunten Show. Sebastian Schmitt

Bereits am Freitag sorgten die Nahe-DJs für Stimmung, ehe am Samstag die Kultband „Shakers“ den Festplatz in eine große Tanzfläche verwandelte. „Am Samstag kamen über 600 Leute zur Live-Musik der Shakers und heute, bei bestem Wetter, noch mehr Besucher zum Familiensonntag“, resümierte Moderator und VfL-Vorsitzender Andreas Heinrich am Sonntagmittag zufrieden.

i Glückliche Besucher beim Fest Sebastian Schmitt

Der Familiensonntag bot alles, was ein Fest für Jung und Alt braucht: Kinderschminken, Tattoos, Ballonkunst und eine Hüpfburg für die Kleinen, dazu Wurf- und Süßigkeitenstände, Karussell und ein buntes Tanzprogramm. Auf der Bühne standen die Kita Simmertal, die Secret Monkeys und die Secret Generation, die mit viel Applaus bedacht wurden. Besonders die Tanzshow am Mittag lockte viele Familien und Freunde der jungen Tänzer an. Das Zelt füllte sich bis auf den letzten Platz, Oma, Opa, Geschwister und Nachbarn feuerten die Kinder an und machten die Auftritte zu einem echten Höhepunkt.

Musikalisch ging es mit den Brunkensteinern und Alleinunterhalter Mario Soine weiter, während parallel das kulinarische Angebot regen Zuspruch fand. Die gegrillten Hähnchen waren im Nu vergriffen, doch auch die traditionellen Backesgrumbiere und die frisch geräucherten Forellen fanden viele Liebhaber. Ergänzt wurde das Angebot durch Kaffee und Kuchen, Pommes sowie deftige Grillspezialitäten.

Das Ambiente im grünen Park mit seinen schattigen Bäumen und den liebevoll aufgebauten Buden trug entscheidend zur besonderen Stimmung bei. Überall wurde gelacht, erzählt und gefeiert – ein Dorffest, wie man es sich wünscht.