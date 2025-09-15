Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Bevor er einen Blick in sein Innenleben gewährte, betonte Amtsinhaber Marc Ullrich am Sonntagabend sofort: „Herzlichen Glückwunsch an Andrea Silvestri.“ Er fasste im Gespräch mit dem Oeffentlichen Anzeiger am Abend zusammen: „Der Wähler hat entschieden.“ Er habe schon an einen Sieg geglaubt, aber er habe gewusst, dass es, wenn überhaupt, reichen könnte, sehr eng und knapp werden würde. „Ich bin ein glaubenstarker Mensch und wenn ich nicht daran geglaubt hätte, dann hätte ich keinen Wahlkampf gemacht“, sagt er.

i Marc Ullrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach, ist noch bis Mitte April 2026 im Amt. Er zeigte sich als fairer Wahlunterlegener. Markus Kilian

Nun blicke er nach vorn. „Ich bin bis im April im Dienst und werde meine Dienstpflicht erfüllen. Ich werde weiter arbeiten und auch mit Andrea Silvestri zusammenarbeiten“, kündigt er indes an. Genügend Themen gebe es noch: der Schulentwicklungsplan, das Feuerwehrkonzept oder das regionale Zukunftsprogramm. Woran hat es gelegen, dass er nicht wiedergewählt wurde? „Lassen Sie mich mal zwei, drei Tage darüber schlafen“, bittet er um Verständnis.

i Kandidat Andreas Paulus mit seiner Frau Beate. Josef Nürnberg

Andreas Paulus ist nicht enttäuscht, dass er am Ende mit 707 Stimmen bei 14,2 Prozent landete, erklärte der Bürgermeisterkandidat im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der Wahlkampf war eine super Erfahrung für mich“, resümierte er, nachdem er rund eine Stunde in der VG-Verwaltung dem Endergebnis entgegengefiebert hatte. Paulus, der mit Ehefrau Beate im Sitzungssaal auf die Meldungen der Ergebnisse aus den Ortsgemeinden wartete, war zu Beginn optimistisch. Nachdem jedoch die Nordpfalzgemeinden ihre Ergebnisse gemeldet hatten, war ihm klar, dass es wohl nicht mal für eine Stichwahl reichen würde. „Ich danke allen, die mich unterstützt haben“, sagte er. Wahlgewinnerin Andrea Silvestri, wie er Mitglied in der CDU, konnte er allerdings nur über Umwege gratulieren. Da Silvestri ihn blockiert habe, gratulierte er über das Handy von Landrätin Bettina Dickes. Dass er nur in Pleitersheim die meisten Stimmen der drei Kandidaten holte und selbst in seinem Wohnort Altenbamberg hinter Silvestri landete, sah er nicht als Rückschlag an. „Ich bleibe in der Politik und in der CDU und habe auch kein Problem mit Andrea Silvestri“, erklärte er. Er will weiterhin auch als Sprecher des CDU-Gemeindeverbandes fungieren. Jetzt will er mit seiner Frau Beate bei einem griechischen Essen mal alles sacken lassen.

Auch Michael Simon gratuliert

Der Ober-Sozialdemokrat des Kreises, Michael Simon, meldet sich am Abend zu Wort: „Ich gratuliere Andrea Silvestri im Namen der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat und ganz persönlich zur Wahl zur neuen Bürgermeisterin in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Für dieses verantwortungsvolle und herausfordernde Amt wünsche ich ihr alles Gute und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger viel Erfolg. Als SPD-Fraktion stehen wir für eine an der Sache orientierte gute und konstruktive Zusammenarbeit. Hier kann die Bürgermeisterin auf uns zählen. Zugleich setzen wir voraus, dass sie die SPD, die nicht in der Verwaltungsspitze vertreten ist, einbindet und unsere Vorschläge, etwa beim Klimaschutz, aufgreift und in anderen Bereichen aufgreift. Wir wissen um die Herausforderungen, die auch in den kommenden Jahren auf die Verwaltung zukommen, umso mehr ist über alle Unterschiede hinweg die Kooperation und Zusammenarbeit gefordert. Unser Respekt gilt nicht zuletzt auch Marc Ullrich, der sich immer mit großem Einsatz für die VG engagiert hat und dies sicher auch bis zum letzten Tag seiner Amtszeit tun wird. So kenne ich ihn, und so schätze ich ihn, vor allem als integren und verantwortungsbewussten Menschen.“

FWG hofft auf gute Zusammenarbeit

FWG-Gemeindeverbandschef Jörg Zöller war heute Abend in Feilbingert zu Gast – kein Wunder, denn die FWG der VG hat sich bereits lange Zeit vor der Wahl festgelegt und sich für Andrea Silvestri ausgesprochen. „Wir sind super zufrieden und freuen uns für Andrea Silvestri“, sagt er am Telefon. „60 Prozent sind ein Wort. So sparen wir uns die Stichwahl.“ Die Unzufriedenheit mit Marc Ullrich sei offenbar doch sehr groß gewesen. „Wir hoffen nun auf eine gute Zusammenarbeit im Rat“, sagt Zöller.