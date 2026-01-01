Traditionsevent auf dem Markt Silvesterumtrunk in Kirn lockt 400 Besucher an Sebastian Schmitt 01.01.2026, 16:00 Uhr

i Erster öffentlicher Termin nach dem Unfall: Landrätin Bettina Dickes kam zum Umtrunk ohne Rollstuhl auf den Kirner Marktplatz. Sebastian Schmitt

Kirn feierte den Jahresausklang mit Glühwein, Musik und generationsübergreifenden Gesprächen. Seit fast 50 Jahren ist der Silvesterumtrunk ein fester Bestandteil – doch was macht ihn so besonders?

Dampfender Glühwein, Kaba für die Kinder und viele gute Wünsche: Der traditionelle Silvesterumtrunk auf dem Kirner Marktplatz hat auch zum Jahreswechsel wieder gezeigt, wie sehr die Innenstadt als Treffpunkt funktioniert. Rund 400 Besucherinnen und Besucher ließen das alte Jahr in gelöster Stimmung ausklingen – bei Brezeln, Gesprächen quer durch alle Generationen und musikalischer Begleitung.







