Vorfall in Bad Kreuznach Silvester: Raketen in Menschenmenge, Polizist verletzt Marian Ristow 01.01.2026, 13:16 Uhr

i Der Bad Kreuznacher Kornmarkt ist am Silvesterabend stets ein Hotspot: Auch in diesem Jahr gab es dort wieder Ärger. Feuerwerksraketen wurden in die Menge gefeuert, ein Polizist wurde verletzt. Marian Ristow

Böller flogen auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt in die Menschenmenge, ein Polizist wurde verletzt, und Brände hielten Einsatzkräfte bis zum Morgen in Atem. Wie die Silvesternacht im Kreis Bad Kreuznach ablief, lesen Sie hier.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach blickt in einer Pressemeldung auf eine ereignisreiche Silvesternacht zurück. Die Beamten waren bis in die frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. Bereits am frühen Abend kam es zu mehreren Mitteilungen über den unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik, vor allem durch Jugendliche, die mit Böllern hantierten.







