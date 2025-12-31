Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Silvester 1999: Millenniales Schneeglück wider Willen 31.12.2025, 05:45 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Ein Zwangsurlaub mit 16, ein schneebedeckter Abhang und eine Lektion fürs Leben: Warum Silvester 1999 im Zillertal für unseren Chef Marian Ristow alles andere als geplant verlief – und heute zur "guten alten Zeit" zählt.

War das Jahr 2025 nicht kompliziert, nicht schweißtreibend und nicht mitunter nur schwer erträglich genug, muss es hier jetzt auch noch ein Fazit geben? Doch, war es, und deswegen entfällt der Versuch eines Bilanzziehens hier gänzlich. Es reicht doch schon, wenn sich daran Leute wie Dieter Nuhr versuchen und ich beim Durch-die-Kanäle-Zappen auch nur eine Sekunde von dem populistischen Mist mitbekommen muss.







Artikel teilen

Artikel teilen