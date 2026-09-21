Kirner Architekturwettbewerb Siegerentwurf für neue Kita Kyrau steht fest Sebastian Schmitt 21.09.2026, 09:29 Uhr

i So stellen sich die Sieger des Architekturwettbewerbs die neue Kita Kyrau vor. Holz, Stroh und Lehm sowie Photovoltaik und natürliche Lüftung spielen bei dem Entwurf eine zentrale Rolle. Sebastian Schmitt

Von zwanzig Entwürfen ist nun einer im architektonischen Wettbewerb ausgewählt worden: Die neue Kirner Kita auf Kyrau soll so aussehen, wie sie die Planer aus Landau und Überlingen konzipiert haben: als dreiteilig verschachteltes Gebäude.

Nach einem rund sechsmonatigen Wettbewerbsverfahren steht der Siegerentwurf für den Neubau der Kita Kyrau fest. Das Interesse war enorm: 225 Büros hatten sich um eine Teilnahme beworben, 20 wurden für den Wettbewerb ausgewählt – und alle 20 reichten schließlich einen Entwurf ein.







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