Von zwanzig Entwürfen ist nun einer im architektonischen Wettbewerb ausgewählt worden: Die neue Kirner Kita auf Kyrau soll so aussehen, wie sie die Planer aus Landau und Überlingen konzipiert haben: als dreiteilig verschachteltes Gebäude.
Lesezeit 1 Minute
Nach einem rund sechsmonatigen Wettbewerbsverfahren steht der Siegerentwurf für den Neubau der Kita Kyrau fest. Das Interesse war enorm: 225 Büros hatten sich um eine Teilnahme beworben, 20 wurden für den Wettbewerb ausgewählt – und alle 20 reichten schließlich einen Entwurf ein.