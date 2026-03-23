Wahlkreis 17 zurückerobert Sieger Helmut Martin im Glück: „Es ist grandios“ Rainer Gräff 23.03.2026, 11:21 Uhr

i Daumen hoch: Der Wahlsieger Helmut Martin wurde bei der Wahlparty gefeiert. Rainer Gräff

Seit Silvester lebte Helmut Martin noch gesünder als sonst, gab alles im Wahlkampf und verzichtete auf Alkohol. Nach seinem deutlichen Erfolg gönnte sich der alte und neue Landtagsabgeordnete aber ein Gläschen Wein.

Bad Kreuznach. Selten hat man Helmut Martin so befreit lächeln sehen wie in dem Moment, als er bei der Wahlparty im Weingut Reichsgraf von Plettenberg durch die Tür tritt und den Applaus der Wahlkämpfer und Anhänger entgegennimmt. Er kommt um 20.25 Uhr am Wahlabend direkt von der Siegesfeier seiner CDU mit Triumphator Gordon Schnieder in Mainz, gemeinsam mit Ehefrau Tanja.







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