Kollision in Bad Kreuznach
Siebenjähriger wird bei Unfall schwer verletzt
Ein siebenjähriger Junge wurde bei einem Unfall in Bad Kreuznach schwer verletzt.
Ein siebenjähriger Junge wurde bei einem Unfall in Bad Kreuznach schwer verletzt.
Friso Gentsch/picture alliance/dpa

Bei einem Unfall ist ein Siebenjähriger in Bad Kreuznach schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überquerte er die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten.

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Ein siebenjähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 6. August, gegen 08.45 Uhr im Einmündungsbereich der Bosenheimer Straße/Möbusstraße schwer verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen lief das Kind aus der Möbusstraße kommend in Richtung Bosenheimer Straße. Ohne vor der Einmündung anzuhalten oder auf den fließenden Verkehr zu achten, überquerte der Junge laut Polizei unvermittelt die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die Bosenheimer Straße aus Richtung Wilhelmstraße kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindert werden.

Ermittlungen dauern an

Durch den Zusammenstoß wurde der Siebenjährige mehrere Meter auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Er erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Bosenheimer Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-0 oder per E-Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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