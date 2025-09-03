In der Großstraße 45 in Bad Sobernheim lebte die Familie Fried seit 1870 - bis die drei ältesten Mitglieder der jüdischen Familie 1942 deportiert und ermordet wurden. Die vier Kinder konnten rechtzeitig in die USA entkommen.

Weitere drei Häuser in Bad Sobernheim finden am Samstag, 6. September, Eingang in die Erinnerungskultur der Stadt. Der Arbeitskreis Jüdisches Leben im Kulturforum hat die Schicksale der einstigen Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens recherchiert. Jetzt setzen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs unter Mitwirkung des Bildhauers Günter Demnig „Stolpersteine“ vor deren einstigen Wohnstätten

Sieben glänzende Steine mahnen künftig vor dem Haus Großstraße 45 an das Schicksal der Familien Fried und Kahn. Sie wohnten hier, bevor Moses Fried (Jahrgang 1866) und seine Frau Berta, geborene Kahn (Jahrgang 1876), sowie seine Schwägerin Therese Kahn (Jahrgang 1869) 1942 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und ermordet wurden. Den vier Kindern Arnold, Erhard, Else und Rosi gelang die Flucht in die USA.

Familie Fried kam aus Merxheim

Die Familie Fried stammte ursprünglich aus Merxheim. Nach dem großen Brand 1870 zogen Daniel und Rosina Fried nach Sobernheim. Hier wurde ihr Sohn Moses 1866 geboren. Seine erste Ehe mit Johanna Moses wurde geschieden, mit seiner zweiten Frau Berta Kahn, geborene Loeb, hatte er vier Kinder.

Moses Fried diente als Soldat bei den Ulanen, einer mit Lanzen bewaffneten Gattung der Kavallerie. Eine „Volkskundlich-historische Studie“ von 1980 (Maurer in Freckmann/Frieß-Reimann/Vogt: Sobernheim) berichtet, er habe während des Nahe-Hochwassers 1918 mit seinen Pferden die Bewohner der Gerbereihäuser aus den Fluten gerettet. Diese Heldentat war vergessen, als die Rassen-Ideologie der Nationalsozialisten in die systematische Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung mündete.

So mussten sich Moses und Berta Fried und deren Schwester Therese Kahn am 26. Juli 1942 im Sammellager Bad Kreuznach einfinden. Von dort brachte sie ein Transport nach Theresienstadt, wo sie zwei Tage später ankamen. Am 10. August 1942 wurde Moses Fried ermordet, am 17. August seine Frau Berta und am 18. August fand Therese Kahn den Tod.

Flucht nach New York

Rosi Fried, ältestes Kind von Moses und Berta (Jahrgang 1909), gelang im September 1935 die Flucht nach New York. Bei ihrer Ankunft besaß sie 50 Dollar, (heutiger Wert etwa 1000 Euro). Nach der Einbürgerung verliert sich ihre Spur, auch ein Sterbedatum ist nicht bekannt.

Else Fried (Jahrgang 1911, verheiratete Pickholz), das zweite Kind von Moses und Berta Fried, folgte ihrer Schwester ein Jahr später in die USA. Ihr „Vermögen“ belief sich seinerzeit auf 100 Dollar (heutiger Wert circa 2000 Euro). Sie heiratete den ebenfalls geflohenen Polen Irwin Pickholz. 1944 erhielt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft. Später war sie in der Kleidungsherstellung tätig, während ihr Ehemann Ledertaschen produzierte. Sie lebten lange in und um New York. Else Pickholz starb 2008 in Fairfield, Connecticut.

Kinder und Enkelkinder

Arnold Fried (Jahrgang 1913), der ältere der beiden Söhne von Moses und Berta Fried, war von Beruf Schlosser. Er floh zusammen mit seiner Schwester Else 1936 in die USA. Vor genau 89 Jahren, am 6. September 1936, kamen die Geschwister in New York mit dem Schiff von Rotterdam an. 1940 meldete er sich bei der amerikanischen Armee. Später arbeitete er bei der Firma „Marum Knitting“ und lebte in Kings, New York, mit seiner Frau Beatrice. Das Paar hatte Kinder und Enkelkinder. Arnold Fried starb 1998 zwei Tage vor seinem 85. Geburtstag in Phoenix (Arizona).

Erhard Daniel Fried (Jahrgang 1916), jüngstes Kind von Moses und Berta Fried, arbeitete als Verkäufer. Er folgte seinen Geschwistern im März 1937 in die USA. Seine Kontaktperson dort war seine Schwester Else. Bei seiner Ankunft nannte er 25 Dollar sein eigen (heutiger Wert etwa 500 Euro). 1942 heiratete er Ruth Joseph, die aus Bitburg stammte. Bis 1954 lebte das Ehepaar in New York, danach in Hartford, Connecticut, und schließlich von 1983 an in San Diego, Kalifornien. Dort starb Erhard Fried mit 72 Jahren, zwölf Jahre vor seiner Frau.

Weitere Informationen zum Jüdischen Leben auf der Website des Kulturforums: www.kulturforum-bad-sobernheim.de