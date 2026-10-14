Eine kleine Reise durch die Zeit unternahm Hubertus Brandenburg bei der Übergabe der neuen Sitzgarnitur im Dhauner Wald. Unter anderem erinnerte er an längst verschwundene Schutzhütten.
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Über Jahrzehnte hinweg prägte Hubertus Brandenburg das Gesicht des Kirner Stadtwaldes. Zwischen den Jahren 1966 und 2004 betreute er das Revier und erlebte dabei zahlreiche Veränderungen und Entwicklungen. Bei der Übergabe der neuen Sitzgarnitur im Dhauner Wald erinnerte der frühere Revierleiter auch an längst verschwundene Einrichtungen.