Platz zum Verweilen Sieben Schutzhütten waren beliebte Ziele im Kirner Wald Sebastian Schmitt 14.10.2026, 19:00 Uhr

i Hubertus Brandenburg prägte 38 Jahre lang den Kirner Stadtwald. Neben der von ihm gestifteten neuen Sitzgarnitur steht die letzte erhaltene von einst sieben Schutzhütten im Kirner Stadtwald. Die übrigen wurden im Laufe der Jahre zerstört oder in Brand gesetzt. Sebastian Schmitt

Eine kleine Reise durch die Zeit unternahm Hubertus Brandenburg bei der Übergabe der neuen Sitzgarnitur im Dhauner Wald. Unter anderem erinnerte er an längst verschwundene Schutzhütten.

Über Jahrzehnte hinweg prägte Hubertus Brandenburg das Gesicht des Kirner Stadtwaldes. Zwischen den Jahren 1966 und 2004 betreute er das Revier und erlebte dabei zahlreiche Veränderungen und Entwicklungen. Bei der Übergabe der neuen Sitzgarnitur im Dhauner Wald erinnerte der frühere Revierleiter auch an längst verschwundene Einrichtungen.







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