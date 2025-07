Da gratuliert sogar die Präsidentin des Deutschen Bundestags: Julia Klöckner freute sich gemeinsam mit Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinald-Pfalz, nun für 23 junge Menschen.

„Viel Erfolg auf eurem beruflichen Weg“, wünschte Michael Lipps, Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (DLR), den 23 Absolventen des Weinbautechnikerjahrgangs 2025/26. Die meisten der Absolventen werden in ihren Familienbetrieben selbst einmal in der Verantwortung stehen. „Das nötige Rüstzeug haben sie hier mitbekommen und sind gut vorbereitet auf die Zukunft“, betonte Lipps. Er appellierte an die Absolventen, sich „in erster Linie als selbstständige Unternehmer“ zu verstehen, die „anpassungsfähig und offen im Kopf und für Neues“ sein sollten.

Ihrer Verantwortung für das „Kulturgut Wein“ sollten sich alle Absolventen bewusst sein, unterstrich Daniela Schmitt, Landesministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Im bedeutendsten Weinanbaugebiet Deutschlands seien die jungen Menschen gefordert, die Kulturlandschaft zu erhalten und zu pflegen und wichtige Impulse für den Tourismus und die in Rheinland-Pfalz bedeutende Landmaschinentechnik zu setzen. „Für eine gute Zukunft brauchen wir gut ausgebildeten Nachwuchs, denn Nachhaltigkeit geht nur mit wirtschaftlich starken Betrieben“, bekräftigte die Ministerin, die den Absolventen eine bereits große Kompetenz für ihren Beruf bescheinigte.

Als Ehrengast freute sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner darüber, dass sie persönlich auch ihrem Neffen zum erfolgreichen Abschluss des Weinbautechniker-Lehrgangs gratulieren konnte. Zudem beglückwünschte Klöckner die Deutsche Weinprinzessin Katharina Gräff, die sich ebenfalls unter den glücklichen Absolventen befand und ihre Urkunde aus der Hand von Ministerin Schmitt entgegennehmen konnte. Alle jungen Weinbautechniker sollten ihr Wissen nicht nur erwerben, sondern stünden in der Verantwortung, dieses Wissen weiterzugeben, damit der Berufsstand des Winzers auch weiterhin eine glänzende Zukunft habe, appellierte Julia Klöckner.

Der Schulabteilungsleiter Jürgen Neureuther würdigte die herausragenden Leistungen der Klassenbesten, wie von Daniel Ruben Horaczek und Patrick Dengler, der den Buchpreis des Deutschen Weinmagazins erhielt. Den Nachwuchspreis des Weinbauverbandes Nahe errang Johanna Schott, die gemeinsam mit Theresa Göttelmann auch den Ehrenpreis der Vinissima „Frauen und Wein“ entgegennehmen konnte.

Ihren Abschluss als Weinbautechniker haben Maximilian Ambrosius (Sosberg), Felix Bamberger und Katharina Gräff (Mandel), Valentin Bretz (Bechtolsheim), Alex-Horst Dehren (Ellenz-Poltersdorf), Patrick Dengler und Quirin Peter Ewen (Gau-Algesheim), Mario Görgen und Julius Grüner (Piesport), Thomas Haas (Kesten), Sebastian Heßler (Bad Hönningen), Ian Kreuzburg (Landau), Jonas Löwen (Detzem), Marius Mich (Veldenz), Julia Räder (Hillesheim), Lukas Rau (Niederkirchen), Jakob Schimpf (Leinsweiler), Johanna Schott (Wallhausen), Joshua Spreitzer (Oestrich-Winkel), Jule Vornhecke (Mesenich) sowie Theresa Göttelmann, Daniel Ruben Horaczek und Justus Aloys Klöckner. (Guldental).