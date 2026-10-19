Energiewende Kirn-Sulzbach Sie kämpfen gegen Speicher und wittern Rache des Amts Robert Neuber 19.10.2026, 06:00 Uhr

i Hier in Kirn-Sulzbach sollen Batteriespeicher gebaut werden, und das passt den Vorbeks gar nicht. Denn ihre Feriengäste würden dann vom Balkon auf die Gebäude schauen. Robert Neuber

Marliese und Wolfgang Vorbek haben einen Bußgeldbescheid über 6300 Euro bekommen. Sie hätten ihre Ferienwohnungen nicht korrekt genehmigen lassen. Für Vorbeks ist klar: Das ist die behördliche Strafe, weil sie gegen einen Batteriespeicher kämpften.

Eine gesalzene Rechnung flatterte Marliese und Wolfgang Vorbek Anfang August ins Haus. Die Bußgeldstelle des Kreises fordert von beiden jeweils 3153 Euro. Das sei „maßvoll und geboten“, so das Amt.Was haben die Vorbeks, beide über 70, verbrochen? Das ist den Bescheiden zu entnehmen: Sie haben ihre drei Ferienwohnungen in ihrem Wohnhaus eingerichtet, ohne diese „Nutzungsänderung“ von der „Unteren Bauaufsichtsbehörde“ genehmigen zu lassen.







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