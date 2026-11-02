Auch rund um Bad Kreuznach
Sicherheitsmitarbeiter begleiten Bahnpersonal bei Vlexx
Bei ausgewählten Fahrten, darunter auf der Linie RE3 und RB33, setzt Vlexx derzeit Sicherheitsmitarbeiter ein.
Bei ausgewählten Fahrten, darunter auf der Linie RE3 und RB33, setzt Vlexx derzeit Sicherheitsmitarbeiter ein.
Fredrik von Erichsen. picture alliance / dpa

Sicherheitskräfte sollen derzeit auf ausgewählten Fahrten des Bahnunternehmens Vlexx für mehr Sicherheit sorgen – für Mitarbeiter und Fahrgäste.

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Spätestens seit dem Tod eines Zugbegleiters nach gewaltsamen Schlägen bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Regionalzug im Februar dürfte das Thema Sicherheit für Bahnmitarbeiter allgemein weiter in den Fokus gerückt sein. „Konflikte und ein zunehmend konfrontativer Umgang miteinander sind gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, die sich auch im öffentlichen Verkehr zeigen“, wie eine Vlexx-Pressesprecherin mitteilt.
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