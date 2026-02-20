Vorfall geschah schon 2021 Sexueller Missbrauch: Idar-Obersteiner freigesprochen Christine Jäckel 20.02.2026, 11:00 Uhr

i Ein 27-Jähriger aus Idar-Oberstein wurde vom Amtsgericht Bad Kreuznach vom Vorwurf des sexuellen Kindesmissbrauchs freigesprochen. Christine Jäckel

Mit einem Freispruch mangels ausreichender Beweise endete das Verfahren vor dem Kreuznacher Amtsgericht gegen einen 27-Jährigen aus Idar-Oberstein. Ihm war der sexuelle Missbrauch einer 13-Jährigen vorgeworfen worden.

Freispruch für einen 27-jährigen Idar-Obersteiner in einem Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach. Der Vorfall, um den es dabei ging, liegt lange zurück: 2021 soll der Beschuldigte versucht haben, sich bei einem Treffen einer Clique junger Leute in einem Waldstück in Simmertal einer damals 13-Jährigen sexuell anzunähern.







Artikel teilen

Artikel teilen