Sensorische Feuerwerke im Weinglas

Der Verband deutscher Prädikatsweingüter hat wieder in die Römerhalle eingeladen. Zur Verkostung standen zahlreiche edle Tropfen, natürlich von der Nahe, aber auch aus anderen Anbaugebieten.
Die Rieslinge des Jahrgangs 2024 standen bei der diesjährigen Weinversteigerung des Verbandes deutscher Prädikatsweingüter (VDP) Nahe in der Römerhalle im Fokus. Das vergangene Weinjahr hatte auch an der Nahe in manchen Lagen mit Spätfrösten für drastische Mengenverluste gesorgt, weshalb einige Betriebe auf die Teilnahme an der Auktion verzichten mussten, sagte Frank Schönleber, Vorsitzender des VDP Nahe, bei der Begrüßung.