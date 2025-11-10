VDP Nahe versteigert Rieslinge Sensorische Feuerwerke im Weinglas Christine Jäckel 10.11.2025, 06:00 Uhr

i Auktionator Michael Prinz zu Salm-Salm hier im Bild mit Winzerin Caroline Diel trieb die Bieter vor Ort und weltweit zu Höchstgeboten an. Christine Jäckel

Der Verband deutscher Prädikatsweingüter hat wieder in die Römerhalle eingeladen. Zur Verkostung standen zahlreiche edle Tropfen, natürlich von der Nahe, aber auch aus anderen Anbaugebieten.

Die Rieslinge des Jahrgangs 2024 standen bei der diesjährigen Weinversteigerung des Verbandes deutscher Prädikatsweingüter (VDP) Nahe in der Römerhalle im Fokus. Das vergangene Weinjahr hatte auch an der Nahe in manchen Lagen mit Spätfrösten für drastische Mengenverluste gesorgt, weshalb einige Betriebe auf die Teilnahme an der Auktion verzichten mussten, sagte Frank Schönleber, Vorsitzender des VDP Nahe, bei der Begrüßung.







