Autounfall in Oberhausen
Seniorin verwechselt Pedale und rast auf Terrasse
Die Feuerwehren aus Oberhausen, Kirn und Hennweiler sicherten die Unfallstelle zügig ab.
Die Feuerwehren aus Oberhausen, Kirn und Hennweiler sicherten die Unfallstelle zügig ab.
Sebastian Schmitt

Beim Einbiegen hat eine 86‑Jährige offenbar Gas und Bremse verwechselt. Ihr Wagen durchbrach Zaun und Sichtschutz und bleibt auf einer Terrasse stehen. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen laufen.

Lesezeit 1 Minute
Ein schwerer Fahrfehler einer 86-jährigen Autofahrerin hat am Mittwochabend in Oberhausen bei Kirn glimpflich geendet. Gegen 17 Uhr war die Seniorin auf der Kirner Straße unterwegs und wollte in die Soonwaldstraße (K5) einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen verwechselte sie dabei offenbar Gas und Bremse.

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