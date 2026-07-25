Spritztour in Langenlonsheim Seniorin verwechselt Auto und sorgt für Polizeieinsatz Markus Kilian 25.07.2026, 23:36 Uhr

i Symbolfoto Polizei Jonas Walzberg. picture alliance/dpa

Ein Schlüssel im Auto, eine offenbar verwirrte Seniorin und eine Spritztour, die für alle Beteiligten überraschend endete. Wie ein kurzer Moment der Unachtsamkeit für Verwirrung und einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz sorgte.

Manchmal liegen Autoschlüssel nicht in der Jackentasche, sondern – ganz praktisch – bereits im Auto. Doch genau das führte am Freitagnachmittag, 24. Juli, zu einer kuriosen Verwechslung auf einem Parkplatz und einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Doch von Anfang an.







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