Hoher Schaden in Rüdesheim Seniorin flüchtet nach Unfall und geht einkaufen Marian Ristow 25.09.2026, 23:53 Uhr

i Polizeieinsatz nach Unfall in Rüdesheim: Eine 76-Jährige verursacht hohen Schaden und geht anschließend einkaufen. Daniel Vogl/dpa. picture alliance/dpa

Eine 76-Jährige verursacht an einem Kreisverkehr mehrere Schäden und fährt davon – dann geht sie einkaufen. Ein Zeuge und die Polizei sorgen für überraschende Wendungen, die nun Ermittlungen auslösen.

Eine 76-jährige Autofahrerin hat am Freitag, 25. September, gegen 16.00 Uhr einen Verkehrsunfall in Rüdesheim verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt – um einkaufen zu gehen. Das meldet die Polizei am Freitagabend.Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr die Seniorin im Kreisverkehr Nahestraße/L236 die Mittelinsel, geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr über einen Grünstreifen auf einen angrenzenden Parkplatz eines ...







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