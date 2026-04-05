Nanu? Ein Auto auf einem Radweg? Das fragten sich wohl viele am Ostersonntag zwischen Bärenbach bei Kirn und Fischbach – dabei war die Route gerade am Feiertag sehr belebt. Die 75-Jährige hatte sich festgefahren und geriet selbst in Not.
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Ein außergewöhnlicher und gefährlicher Verkehrsunfall hatsich am Ostersonntag auf dem Radweg entlang der B41 zwischen Bärenbach beiKirn und Fischbach ereignet. Nach den vorliegenden Informationen der Polizei fuhr eine75-jährige Nissan-Fahrerin rund 300 Meter auf dem Radweg in RichtungIdar-Oberstein.