Aufwendige Rettung bei Kirn
Seniorin bleibt mit Auto auf belebtem Radweg stecken
Eine Seniorin ist am Ostersonntag auf dem Radweg zwischen Bärenbach bei Kirn und Fischbach mit ihrem Auto steckengeblieben.
Eine Seniorin ist am Ostersonntag auf dem Radweg zwischen Bärenbach bei Kirn und Fischbach mit ihrem Auto steckengeblieben.
Sebastian Schmitt

Nanu? Ein Auto auf einem Radweg? Das fragten sich wohl viele am Ostersonntag zwischen Bärenbach bei Kirn und Fischbach – dabei war die Route gerade am Feiertag sehr belebt. Die 75-Jährige hatte sich festgefahren und geriet selbst in Not.

Lesezeit 1 Minute
Ein außergewöhnlicher und gefährlicher Verkehrsunfall hatsich am Ostersonntag auf dem Radweg entlang der B41 zwischen Bärenbach beiKirn und Fischbach ereignet. Nach den vorliegenden Informationen der Polizei fuhr eine75-jährige Nissan-Fahrerin rund 300 Meter auf dem Radweg in RichtungIdar-Oberstein.

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