Seniorin bleibt mit Auto auf belebtem Radweg stecken

Nanu? Ein Auto auf einem Radweg? Das fragten sich wohl viele am Ostersonntag zwischen Bärenbach bei Kirn und Fischbach – dabei war die Route gerade am Feiertag sehr belebt. Die 75-Jährige hatte sich festgefahren und geriet selbst in Not.

Ein außergewöhnlicher und gefährlicher Verkehrsunfall hat

sich am Ostersonntag auf dem Radweg entlang der B41 zwischen Bärenbach bei

Kirn und Fischbach ereignet. Nach den vorliegenden Informationen der Polizei fuhr eine

75-jährige Nissan-Fahrerin rund 300 Meter auf dem Radweg in Richtung

Idar-Oberstein.