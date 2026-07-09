Eine Rechnung flattert ins Haus: Rund 4000 Euro soll eine Bad Kreuznacher Seniorin zahlen, weil sie am Telefon angeblich „Ja“ zu einem Vertrag gesagt hat. Ein Anruf bei der in der Rechnung genannten „Anwältin“ legt nahe: Es sieht nach Täuschung aus.
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Im Briefkasten der 86-jährigen Bad Kreuznacherin (Name der Redaktion bekannt) liegt eine satte Zahlungsaufforderung: Einen offenen Betrag von 3775 Euro soll sie unverzüglich ausgleichen – weil sie einen mündlichen Vertrag in einem Telefonat abgeschlossen habe.