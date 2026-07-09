Täuschung in Bad Kreuznach Seniorin bekommt Post von Fake-Anwältin: Bitte zahlen! Cordula Kabasch 09.07.2026, 12:00 Uhr

i Am Telefon einmal zu viel "Ja" gesagt? Dann kann eine Rechnung ins Haus flattern, die nicht immer seriös ist, sondern eine Betrugsmasche ist. Christin Klose. dpa-tmn

Eine Rechnung flattert ins Haus: Rund 4000 Euro soll eine Bad Kreuznacher Seniorin zahlen, weil sie am Telefon angeblich „Ja“ zu einem Vertrag gesagt hat. Ein Anruf bei der in der Rechnung genannten „Anwältin“ legt nahe: Es sieht nach Täuschung aus.

Im Briefkasten der 86-jährigen Bad Kreuznacherin (Name der Redaktion bekannt) liegt eine satte Zahlungsaufforderung: Einen offenen Betrag von 3775 Euro soll sie unverzüglich ausgleichen – weil sie einen mündlichen Vertrag in einem Telefonat abgeschlossen habe.







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