Kreuznacher Unfallbilanz 2025 Senioren und junge Fahrer bleiben die Risikogruppen Harald Gebhardt 15.04.2026, 13:00 Uhr

i Ein schwerer Unfall ereignet sich im Oktober 2025 auf der B41 in Höhe Rüdesheim. Dabei landet ein Auto auf dem Kopf. Michael Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim (Archiv). Michael Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Es bleibt dabei: Senioren und junge Fahrer sind die beiden Risikogruppen im Straßenverkehr. Ansonsten weist die Unfallstatistik im Bereich der Polizeiinspektion Bad Kreuznach für 2025 kaum nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Vorjahr auf.

Drei Todesopfer sind 2025 im Straßenverkehr im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Bad Kreuznach zu beklagen. Das weist die polizeiliche Unfallbilanz aus. 2024 kam nur ein Mensch im Straßenverkehr ums Leben.Ende November ist es an der K29 zwischen Spabrücken und Schöneberg zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem der 55-jährige Fahrzeugführer starb.







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