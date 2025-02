Altenpflegeprojekt vorgestellt Senioren sollen so lange wie möglich eigenständig sein Roswitha Kexel 27.02.2025, 09:00 Uhr

i Seit Sommer 2022 liegt das Gelände, auf dem der Neubau des Evangelischen Altenzentrums entstehen soll, brach. Nach der Umgestaltung des Konzeptes kann Mitte März nun ein Bauantrag eingereicht werde. Es wird mit zwei Jahren Bauzeit gerechnet. Roswitha Kexel

Vollstationäre Pflege, betreutes Wohnen, ambulante Pflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege sowie Raum für Begegnung und Teilhabe: Das Projekt, das im Meisenheimer Stadtrat vorgestellt wurde, will möglichst viele Facetten der Altenpflege abdecken.

Was lange währt, soll 2027 endlich gut werden. Bereits 2020, also vor fünf Jahren, stellten Vertreter der Rheinischen Gesellschaft für Diakonie gGmbH, die Träger des evangelischen Altenheims ist, Pläne für einen Neubau an der Präses-Held-Straße in Nachbarschaft des Paul-Schneider-Gymnasiums vor.

