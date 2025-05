Mit passenden Hüten und Oldtimern treten die Bewohner der Gemeinschaft am Kurpark in Bad Münster vor die Kamera und erhalten dafür tatkräftige Unterstützung.

Hut ab vor dieser Idee, obwohl am Freitag, 23. Mai, ab 9.45 Uhr eher die Devise gilt: „Hut auf“. Dann nämlich erleben Senioren aus der Wohngemeinschaft am Kurpark in Bad Münster am Stein dank Hut Vetter am Zwingelbrunnen und vielleicht auch im Schlosspark ein besonderes Fotoshooting. Die Senioren tauchen für ein paar Stunden in ihre Jugend ab, tragen die Mode der 50er-Jahre und dazu passend Hüte.

Getoppt wird dieses Shooting, auch damit die Illusion perfekt ist, noch durch Oldtimer-Fahrzeuge. Tamara Hinterkircher, Mitglied bei den Freunden historischer Automobile, hat versprochen, hierfür mit ihrem motorisierten Schätzchen das Shooting zu unterstützen. So dürfte am Samstag dann alles stimmen. Anja Spira, die gute Seele der Wohngemeinschaft, die die Idee hierzu hatte, ist begeistert, wie man bei Hut Vetter gleich Feuer und Flamme war und sofort zusagte, sich am Shooting mit passenden Hüten zu beteiligen. „Der Fundus an Hüten wird nicht ausgehen“, glaubt sie.