Ob mit 97 oder mit 5 Jahren: Senioren und Kitakinder färben in der Altenbegegnungsstätte der Hargesheimer Sozialstation gemeinsam Eier. Die Jungen und Mädchen freuen sich immer auf die Seniorentage, die diesmal im Zeichen von Ostern standen.
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Tja, mit einem Augenzwinkern kann man das eine verrückte Idee nennen, wie Sabine Schwarz vom Team der ehrenamtlichen Helfer: Ostereier färben in der Woche vor dem Palmsonntag. Das hatten sich die Senioren gewünscht, die sich jeden Dienstag in der Altenbegegnungsstätte in der Hargesheimer Sozialstation treffen.