Ostern in Hargesheim
Senioren färben so gern Eier wie die Kitakinder
Ein gutes Team bildeten die erfahrenen Senioren und die wissbegierigen Vorschulkinder beim gemeinsamen Eierfärben.
Ein gutes Team bildeten die erfahrenen Senioren und die wissbegierigen Vorschulkinder beim gemeinsamen Eierfärben.
Christine Jäckel

Ob mit 97 oder mit 5 Jahren: Senioren und Kitakinder färben in der Altenbegegnungsstätte der Hargesheimer Sozialstation gemeinsam Eier. Die Jungen und Mädchen freuen sich immer auf die Seniorentage, die diesmal im Zeichen von Ostern standen.

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Tja, mit einem Augenzwinkern kann man das eine verrückte Idee nennen, wie Sabine Schwarz vom Team der ehrenamtlichen Helfer: Ostereier färben in der Woche vor dem Palmsonntag. Das hatten sich die Senioren gewünscht, die sich jeden Dienstag in der Altenbegegnungsstätte in der Hargesheimer Sozialstation treffen.

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Oeffentlicher AnzeigerSoziales

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