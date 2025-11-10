Senatsfest: Zamperoni und Reichow waren Volltreffer

Das hat Tradition in Bingen: Jährlich wird eine Person des Zeitgeschehens mit der Ehrensenatorenwürde des Weinsenats bedacht. Diesmal war es ein weithin bekannter Fernsehmann – der auch noch mit elterlichen Wurzeln in der Region glänzen konnte.
Lesezeit 3 Minuten
Mitten auf dem Rhein war der Applaus groß: Beim Fest des Weinsenats Binger Mäuseturm wurde der Fernsehjournalist und Tagesthemen-Anchormann Ingo Zamperoni zum neuen Ehrensenator ernannt. Nicht nur er konnte vor der Rekordkulisse von 360 Gästen an Bord der MS Rhenus der Bingen-Rüdesheimer Schifffahrtsgesellschaft glänzen.