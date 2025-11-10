Ehrung auf dem Rhein Senatsfest: Zamperoni und Reichow waren Volltreffer 10.11.2025, 18:39 Uhr

i Der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Bingen gehört dazu, wenn ein neuer Ehrensenator ernannt wird. Ingo Zamperoni wude dabei flankiert vom Consul des Binger Weinsenats, Stefan Blaesius (links), und Bürgermeister Ulrich Mönch. Rainer Gräff

Das hat Tradition in Bingen: Jährlich wird eine Person des Zeitgeschehens mit der Ehrensenatorenwürde des Weinsenats bedacht. Diesmal war es ein weithin bekannter Fernsehmann – der auch noch mit elterlichen Wurzeln in der Region glänzen konnte.

Mitten auf dem Rhein war der Applaus groß: Beim Fest des Weinsenats Binger Mäuseturm wurde der Fernsehjournalist und Tagesthemen-Anchormann Ingo Zamperoni zum neuen Ehrensenator ernannt. Nicht nur er konnte vor der Rekordkulisse von 360 Gästen an Bord der MS Rhenus der Bingen-Rüdesheimer Schifffahrtsgesellschaft glänzen.







