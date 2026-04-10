„Ein Wohlfühlort mit einem modernen Bibliothekskonzept“, soll das neue Lernzentrum am PSG in Meisenheim sein. Dabei finden auch neue Medien ihren Platz.
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Noch fehlen ein paar Kleinigkeiten wie etwa eine interaktive Tafel oder Sitzkissen auf den Bänken entlang der Wände, aber das neue Selbstlernzentrum im Paul-Schneider-Gymnasium (PSG) in Meisenheim ist eröffnet und wird eifrig genutzt. Es sind zwei großzügige, helle Räume, in denen das Lernen allein oder in Gemeinschaft möglich ist.