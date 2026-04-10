Schüler sind begeistert Selbstlernzentrum im Paul-Schneider-Gymnasium eröffnet Marion Unger 10.04.2026, 11:00 Uhr

i „Mega cool“ finden diese Schülerinnen das neue Selbstlernzentrum. Hier sind die Bänke entlang den Wänden zu einem Atrium angeordnet. Marion Unger. Unger

„Ein Wohlfühlort mit einem modernen Bibliothekskonzept“, soll das neue Lernzentrum am PSG in Meisenheim sein. Dabei finden auch neue Medien ihren Platz.

Noch fehlen ein paar Kleinigkeiten wie etwa eine interaktive Tafel oder Sitzkissen auf den Bänken entlang der Wände, aber das neue Selbstlernzentrum im Paul-Schneider-Gymnasium (PSG) in Meisenheim ist eröffnet und wird eifrig genutzt. Es sind zwei großzügige, helle Räume, in denen das Lernen allein oder in Gemeinschaft möglich ist.







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