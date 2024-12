Unfall in Ippesheim Sekundenschlaf: Taxi überschlägt sich in Kreisel 01.12.2024, 13:46 Uhr

i Das mit zwei Insassinnen besetzte Taxi hat sich im Kreisel im Bad Kreuznacher Stadtteil Ippesheim überschlagen. Feuerwehr Bad Kreuznach

Mitten in der Nacht am Steuer kurz weggenickt - das hatte fatale Folgen für einen Taxifahrer und seine zwei Insassinnen am frühen Sonntagmorgen im Bad Kreuznacher Stadtteil Ippesheim.

Bad Kreuznach. Großes Glück hatten zwei Insassinnen eines Taxis sowie dessen Fahrer bei einem Autounfall, der sich in frühen Stunden des Sonntags ereignet hat. . Gegen 2:45 Uhr war ein 60-jähriger Taxifahrer auf der Frankfurter Straße von Bad Kreuznach (Stadtteil Ippesheim) kommend in Fahrtrichtung Gensingen unterwegs, in seinem Taxi saßen zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 24 und 32 Jahren.

