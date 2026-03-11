Hohes Unfallrisiko auf A61 Sekundenschlaf: Häufig ein Schlummer in den Tod Rainer Gräff 11.03.2026, 18:25 Uhr

i Verengte Fahrbahnen wie hier beim Neubau der Tiefenbachtalbrücke an der A61 bei Daxweiler bedeuten erhöhte Unfallgefahr. Autobahn GmbH

Die A61: Das starke Verkehrsaufkommen bedeutet auch häufige Unfälle. Darunter sind spektakuläre wie der Sekundenschlaf-Unfall mit mehreren Verletzten am Wochenende oder der 200-Stundenkilometer-Raser in der Baustelle im November.

„Die Strecke fahr ich doch im Schlaf“ – ein leicht daher gesagtes Wort mit einem häufig (tod)ernsten Hintergrund. Jüngstes Beispiel für die Risiken des Sekundenschlafs ist ein Unfall vom Wochenende mit mehreren Verletzten und stundenlanger Sperrung der Autobahn 61 bei Bad Kreuznach.







Artikel teilen

Artikel teilen