Bad Kreuznachs Wahrzeichen Seit einem Jahr gibt es die Weinstube im Brückenhaus Marian Ristow 23.05.2026, 14:30 Uhr

i Alexander Klopfer betreibt gemeinsam mit seine Vater das Brückenhaus und feiert Ende am Mai "Ein Jahr Weinstube im Brückenhaus". Marian Ristow

Ein Jahr Weinstube im Brückenhaus: Wie ein Wahrzeichen Bad Kreuznachs saniert wurde und nun Gäste aus aller Welt anzieht – mit einem spannenden Mix aus Tradition und regionalem Weingenuss.

Es war ein langer Kampf mit vielen Wendungen, doch seit ziemlich genau einem Jahr existiert die Weinstube im Brückenhaus. In Bad Kreuznachs Wahrzeichen tischen die Unternehmer Werner und Alexander Klopfer, Vater und Sohn, Weine der Region auf – und bieten im tipptopp sanierten Brückenhaus vielen Touristen täglich ein gefragtes Fotomotiv.







Artikel teilen

Artikel teilen