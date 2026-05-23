Ein Jahr Weinstube im Brückenhaus: Wie ein Wahrzeichen Bad Kreuznachs saniert wurde und nun Gäste aus aller Welt anzieht – mit einem spannenden Mix aus Tradition und regionalem Weingenuss.
Lesezeit 2 Minuten
Es war ein langer Kampf mit vielen Wendungen, doch seit ziemlich genau einem Jahr existiert die Weinstube im Brückenhaus. In Bad Kreuznachs Wahrzeichen tischen die Unternehmer Werner und Alexander Klopfer, Vater und Sohn, Weine der Region auf – und bieten im tipptopp sanierten Brückenhaus vielen Touristen täglich ein gefragtes Fotomotiv.