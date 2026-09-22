Festakt der Regionalinitiative
Seit 30 Jahren Garant für eine starke Nahe-Region
Werner Fuchs (rechts) ist einer Initiatoren des Zusammenschlusses, der sich ein Vorankommen der Region einsetzt - hier im Gesprä
Werner Fuchs (rechts) ist einer Initiatoren des Zusammenschlusses, der sich ein Vorankommen der Region einsetzt - hier im Gespräch mit Moderator Christoph Lanz.
Torsten Strauß

30 Jahre Engagement für Wirtschaft und Gemeinschaft: Die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück feierte ihr Jubiläum mit prominenten Gästen – und einem Blick auf das, was Heimat wirklich stark macht.

Lesezeit 2 Minuten
Von 15 engagierten Persönlichkeiten wurde die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück vor 30 Jahren gegründet. Heute zählt sie über 330 Mitglieder – Unternehmen, Verbände und Institutionen. Der Ideengeber und derjenige, der den Anstoß gab, war Werner Fuchs, der damalige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein-Nahe.
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