30 Jahre Engagement für Wirtschaft und Gemeinschaft: Die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück feierte ihr Jubiläum mit prominenten Gästen – und einem Blick auf das, was Heimat wirklich stark macht.
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Von 15 engagierten Persönlichkeiten wurde die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück vor 30 Jahren gegründet. Heute zählt sie über 330 Mitglieder – Unternehmen, Verbände und Institutionen. Der Ideengeber und derjenige, der den Anstoß gab, war Werner Fuchs, der damalige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein-Nahe.