Hackenheimer wird 100 Sein Tipp zum alt werden: Immer rechtzeitig ins Bett Josef Nürnberg 04.01.2026, 13:00 Uhr

i Peter Rehbein ließ es sich an seinem 100. Geburtstag nicht nehmen und schloss seine beiden Töchter Renate (links) und Gudrun in den Arm. Josef Nürnberg

100 Jahre, ein Jahrhundert voller Geschichten – und ein Geburtsdatum, das eigentlich gar nicht stimmt. Peter Rehbein blickt zurück auf ein Leben zwischen Krieg, Glauben und einem ungewöhnlichen Familientrick.

Am Neujahrstag feierte Peter Rehbein aus der Schulstraße seinen 100. Geburtstag. Dabei ist er streng genommen gar kein Neujahrskind, denn geboren wurde er in der Silvesternacht kurz vor Mitternacht und damit vor dem Jahreswechsel. „Dass mein offizieller Geburtstag nun doch der 1.







