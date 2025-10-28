Maßnahmen gegen H5N1-Virus Seibersbacher Geflügelzüchter will Vogelgrippe trotzen Norbert Krupp 28.10.2025, 09:00 Uhr

i Daniel Elsner ist Geflügelzüchter aus Seibersbach und erklärt, welche Maßnahmen er ergriffen hat, um seine Tiere vor der sich rasant ausbreitenden Vogelgrippe zu schützen. Norbert Krupp

Die für den Menschen ungefährliche Viruserkrankung ist zurzeit vielerorts auf dem Vormarsch. Was tun, um die eigenen Nutztiere davor zu schützen? Der 48-Jährige berichtet aus seinem Alltag in ungewissen Zeiten.

Die Vogelgrippe, ausgelöst durch den hoch ansteckenden H5N1-Virus, ist auf dem Vormarsch und bedroht auch die Tiere der Geflügelzüchter in der Region. In der vergangenen Woche mussten bereits mehr 400.000 Gänse, Puten und Hühner in östlichen Bundesländern sowie in Norddeutschland gekeult, also getötet und vernichtet werden.







