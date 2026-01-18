Einkaufen der Zukunft Seibersbacher Dorfladen startet den hybriden Betrieb Norbert Krupp 18.01.2026, 18:00 Uhr

i Dorfladen-Betreiberin Irmtraut Ehtechame (von links) erklärt Bürgermeister Michael Cyfka, Staatssekretärin Simone Schneider und Ortsbürgermeister Ralf Noch, wie man eine Zeitung scannt und bezahlt. Norbert Krupp

Einkaufen, wenn eigentlich schon geschlossen ist? Im Seibersbacher Dorfladen ist das ab sofort möglich – kürzlich ist der hybride Betrieb gestartet: Kunden können sich nun auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten mit dem Nötigen eindecken.

Die Zukunft hat begonnen – der Dorfladen, den die Eheleute Irmtraut und Hamid Ehtechame seit Dezember 2010 in der Hauptstraße 3 betreiben, hat den hybriden Betrieb aufgenommen: Jetzt kann man hier auch außerhalb der Arbeitszeiten von Verkaufspersonal einkaufen, indem man mit einer Kundenkarte die Eingangstür öffnet, um dann seine Waren auszuwählen, an der Kasse zu scannen und am Online-Kartenterminal zu bezahlen – auch abends spät oder morgens ...







