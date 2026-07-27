Harte Radelrampen der Nahe
Sei stolz die letzte Laterne in Lettweiler
Pflicht-Pause mit wunderschöner Aussicht an den Birken mit ihrem Bänkchen oben bei Lettweiler
Pflicht-Pause mit wunderschöner Aussicht an den Birken mit ihrem Bänkchen oben bei Lettweiler
Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute das Schicksal als Schlusslicht: Last Lantern Lettweiler. Viel Spaß beim Nachradeln!

Lesezeit 2 Minuten
Wer sportiv im Sattel sitzt, der kennt dieses erniedrigende Gefühl: Man sieht die wackelnden Hinterteile der Kumpels, wie sie immer kleiner werden, wenn es steil wird. Und ja, man versucht dranzubleiben, es geht schließlich um die Ehre. Doch die Pumpe gibt negative Signale, die Lunge gerät ins Hecheln, der Sauerstoff wird knapp.
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