Harte Radelrampen der Nahe Sei stolz die letzte Laterne in Lettweiler Robert Neuber 27.07.2026, 11:00 Uhr

i Pflicht-Pause mit wunderschöner Aussicht an den Birken mit ihrem Bänkchen oben bei Lettweiler Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute das Schicksal als Schlusslicht: Last Lantern Lettweiler. Viel Spaß beim Nachradeln!

Wer sportiv im Sattel sitzt, der kennt dieses erniedrigende Gefühl: Man sieht die wackelnden Hinterteile der Kumpels, wie sie immer kleiner werden, wenn es steil wird. Und ja, man versucht dranzubleiben, es geht schließlich um die Ehre. Doch die Pumpe gibt negative Signale, die Lunge gerät ins Hecheln, der Sauerstoff wird knapp.







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