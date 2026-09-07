Einweihung in Bad Kreuznach Seehunde-Skulptur findet Heimat im Oranienpark Marian Ristow 07.09.2026, 19:00 Uhr

i Das Foto zeig Teilnehmer der feierlichen Einweihung um die restaurierte Seehunde-Skulptur im Oranienpark. Die Zeremonie fand am vergangenen Donnerstag statt. Daniela Frenger

Eine restaurierte Seehunde-Skulptur hat nach langer Suche ein neues Zuhause im Oranienpark gefunden. Die Einweihung macht sichtbar, wie viel Engagement und Tradition hinter dem Werk stecken.

Die Seehundeskulptur des Künstlers Karl Steiner hat nach langer Standortsuche nun ihren festen Platz im Oranienpark gefunden. Am Teich des Parks wurde das Kunstwerk in einer kleinen Feierstunde am Donnerstag, 3. September, von Kulturdezernent Mirko Helmut Kohl, der scheidenden Kulturamtsleiterin Grit Gigga und ihrem Nachfolger in der Amtsleitung, Nils Wachner, offiziell eingeweiht, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung.







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