Bad Kreuznacher Skulptur Seehunde bekommen schattiges Plätzchen im Oranienpark Marian Ristow 08.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Seehunde kuscheln miteinander - und das bald im Oranienpark. Dort soll die Pergola ertüchtigt, mit Glas und einem Dach versehen werden. Marian Ristow

Die Steiner’sche Seehunde-Skulptur kehrt zurück in die Öffentlichkeit: Im Oranienpark wartet ein neues Dach auf sie, das Schutz vor Wind und Wetter bietet.

Die Odyssee der Steiner’schen Seehunde-Skulptur scheint beendet: Alsbald soll die beliebte Figur ihre neue Heimat im Oranienpark beziehen. Und damit das lang ersehnte Dach über dem Kopf als Schutz vor Regen und Schnee erhalten.Der Finanzausschuss der Stadt Bad Kreuznach hat auf Empfehlung des Kulturausschusses beschlossen, rund 11.







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