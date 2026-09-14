Bad Kreuznacher Jugendamt Sechsfachmord in Stade wirft Sicherheitsfragen auf Cordula Kabasch 14.09.2026, 16:00 Uhr

i Das Bad Kreuznacher Rathaus ist der Sitz der Stadtverwaltung und damit auch des Jugendamtes. Nach dem sechsfachen Mord in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade wollten die Grünen im Jugendhilfeausschuss wissen: Wie sicher sind die Mitarbeiter? Marian Ristow

Nach dem sechsfachen Mord in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade wollen die Grünen im Jugendhilfeausschuss der Stadt wissen: Wie sicher ist die Behörde – und wie sicher sind ihre Mitarbeiter?

Der sechsfachen Tötung Ende Juni in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade sind die Mitarbeiter des Jugendamtes in Bad Kreuznach mit großer Betroffenheit begegnet. „Das macht was mit den Beschäftigten im Jugendamt und in der Jugendhilfe. Es zeigt, wie schnell mehrere Leben ausgelöscht werden können“, sagt Jugendamtsleiter Marvin Jung im Jugendhilfeausschuss dazu.







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