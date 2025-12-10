Naturerlebnisbad Bingerbrück
Schwimmteich mit „Bergseegefühl“ braucht neue Folie
Das Naturerlebnisbad in Bingerbrück muss saniert werden. 35.000 Euro soll die Reparatur der Abdichtungsfolie kosten.
Edgar Daudistel

Binger Lokalpolitik im Alarmmodus: Die Abdichtungsfolie im Naturerlebnisbad in Bingerbrück ist beschädigt. Obwohl nur ein Angebot für die Sanierung vorlag, erteilt der Bauausschuss den Auftrag. Schließlich soll der Badebetrieb wieder möglich sein. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Naturerlebnisbad am Bingerbrücker Wilhelm-Beumer-Weg ist eines der beliebtesten Sommerausflugsziele der Region. Doch es steht erneut vor umfangreichen Sanierungsarbeiten. Nachdem das 1969 errichtete Freibad in den Jahren 2004/2005 erstmals zu einem Naturbad umgebaut und 2009 nach grundlegender Sanierung neu eröffnet wurde, machen nun wieder Undichtigkeiten eine kostspielige Nachbesserung erforderlich.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik