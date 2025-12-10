Schwimmteich mit „Bergseegefühl“ braucht neue Folie

Binger Lokalpolitik im Alarmmodus: Die Abdichtungsfolie im Naturerlebnisbad in Bingerbrück ist beschädigt. Obwohl nur ein Angebot für die Sanierung vorlag, erteilt der Bauausschuss den Auftrag. Schließlich soll der Badebetrieb wieder möglich sein.
Das Naturerlebnisbad am Bingerbrücker Wilhelm-Beumer-Weg ist eines der beliebtesten Sommerausflugsziele der Region. Doch es steht erneut vor umfangreichen Sanierungsarbeiten. Nachdem das 1969 errichtete Freibad in den Jahren 2004/2005 erstmals zu einem Naturbad umgebaut und 2009 nach grundlegender Sanierung neu eröffnet wurde, machen nun wieder Undichtigkeiten eine kostspielige Nachbesserung erforderlich.